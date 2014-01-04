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Болтон - Блэкпул

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок, 3 раунд Болтон - Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
10 тур
1 октября, вторник 23:00 Блэкпул 0:0 Болтон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
46 тур
4 мая, суббота 15:45 Болтон 2:2 Блэкпул
16 тур
10 ноября, суббота 19:00 Блэкпул 2:2 Болтон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
14 мая, суббота 15:45 Блэкпул 4:3 Болтон
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Болтон 2:2 Блэкпул
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