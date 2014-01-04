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Маклсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Маклсфилд, стадион Мосс Роуз Англия. Кубок, 3 раунд Маклсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
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