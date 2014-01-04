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Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Кубок, 3 раунд Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла
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