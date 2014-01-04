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Ньюкасл - Кардифф

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок, 3 раунд Ньюкасл - Кардифф
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
7 тур
5 октября, суббота 18:00 Кардифф 1:2 Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
29 тур
5 февраля, пятница 22:45 Ньюкасл 5:1 Кардифф
6 тур
13 сентября, воскресенье 17:05 Кардифф 0:1 Ньюкасл
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