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Сток Сити - Лестер

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд Сток Сити - Лестер
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