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Донкастер Роверс - Стивенидж

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Донкастер, стадион Кипмоат Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд Донкастер Роверс - Стивенидж
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