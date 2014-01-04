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Бристоль Сити - Уотфорд

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Бристоль, стадион Эштон Гэйт Англия. Кубок, 3 раунд Бристоль Сити - Уотфорд
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
24 тур
29 января, вторник 23:45 Бристоль Сити 2:0 Уотфорд
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Уотфорд 2:2 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Бристоль Сити 0:2 Уотфорд
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Уотфорд 2:2 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Уотфорд 1:3 Бристоль Сити
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Бристоль Сити 0:2 Уотфорд
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
30 тур
9 февраля, вторник 22:45 Уотфорд 2:0 Бристоль Сити
24 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Бристоль Сити 2:2 Уотфорд
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