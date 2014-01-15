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Труа - Эвиан

15.01.2014, Среда, 21:45 мск Труа, стадион Стад де Л'Аубе Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала Труа - Эвиан
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
4 мая, суббота 22:00 Труа 1:0 Эвиан
17 тур
12 декабря, среда 22:00 Эвиан 2:0 Труа
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