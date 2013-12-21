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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)

Бавария - Раджа

21.12.2013, Суббота, 23:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Трансляция: "Евроспорт 2" 23:20 (прямая) Клубный чемпионат мира, Финал Бавария - Раджа
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