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Раджа - Атлетико Минейро

18.12.2013, Среда, 23:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Раджа - Атлетико Минейро
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