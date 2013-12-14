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Раджа - Монтеррей

14.12.2013, Суббота, 23:30 мск Агадир, стадион Стад Адрар Клубный чемпионат мира, 1/4 финала Раджа - Монтеррей
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