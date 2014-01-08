Фиорентина - Кьево

|9 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Кьево
|1:2
|Фиорентина
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Кьево
|1:2
|Фиорентина
|27 тур
|3 марта, воскресенье
|18:00
|Фиорентина
|2:1
|Кьево
|8 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|1:1
|Фиорентина
|30 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|1:2
|Кьево
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Кьево
|1:0
|Фиорентина
|29 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Кьево
|0:1
|Фиорентина
|10 тур
|7 ноября, воскресенье
|14:30
|Фиорентина
|1:0
|Кьево
|35 тур
|25 апреля, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|0:2
|Кьево
|16 тур
|13 декабря, воскресенье
|17:00
|Кьево
|2:1
|Фиорентина
|1/8 финала
|14 января, четверг
|18:00
|Фиорентина
|3:2
|Кьево
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|2:1
|Кьево
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|17:00
|Кьево
|0:2
|Фиорентина