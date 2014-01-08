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Фиорентина - Кьево

08.01.2014, Среда, 23:59 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Италия. Кубок, 1/8 финала Фиорентина - Кьево
Италия. Серия А (2013/2014)
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Кьево 1:2 Фиорентина
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Фиорентина 2:1 Кьево
8 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:2 Кьево
11 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Кьево 1:0 Фиорентина
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кьево 0:1 Фиорентина
10 тур
7 ноября, воскресенье 14:30 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 0:2 Кьево
16 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Фиорентина
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
14 января, четверг 18:00 Фиорентина 3:2 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:1 Кьево
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Фиорентина
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