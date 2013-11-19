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Польша - Ирландия

19.11.2013, Вторник, 23:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 23:45 Ирландия 2:0 Польша
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