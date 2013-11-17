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Кубань (ЛФЛ) - Армавир

17.11.2013, Воскресенье, 12:30 мск Товарищеские матчи Кубань (ЛФЛ) - Армавир
Товарищеские матчи 2013

24 марта, воскресенье 18:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Армавир
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