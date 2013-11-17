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Динамо - Олимп-Долгопрудный

17.11.2013, Воскресенье, 14:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Товарищеские матчи Динамо - Олимп-Долгопрудный
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