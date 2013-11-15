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Эстония - Азербайджан

15.11.2013, Пятница, 20:45 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Товарищеские матчи. Сборные Эстония - Азербайджан
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