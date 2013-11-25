Введите ваш ник на сайте

Портленд - Реал Солт-Лейк

25.11.2013, Понедельник, 06:00 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС, 1/2 финала , ответный матч Портленд - Реал Солт-Лейк
Первый матч: 2 - 4
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 11 ноября, понедельник 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 06:30 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

31 августа, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

22 августа, четверг 07:00 Портленд 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 апреля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд

1 мая, воскресенье 00:00 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк
...
  • Читайте нас: 