Портленд - Реал Солт-Лейк

|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|11 ноября, понедельник
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|4:2
|Портленд
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|11 ноября, понедельник
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|4:2
|Портленд
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|20 октября, воскресенье
|06:30
|Портленд
|0:0
|Реал Солт-Лейк
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|31 августа, суббота
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|4:2
|Портленд
|
|22 августа, четверг
|07:00
|Портленд
|3:3
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|23 сентября, воскресенье
|04:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Портленд
|Регулярный чемпионат,
|8 июля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Портленд
|Регулярный чемпионат,
|1 апреля, воскресенье
|00:00
|Портленд
|2:3
|Реал Солт-Лейк
|
|23 октября, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|Портленд
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|1 мая, воскресенье
|00:00
|Портленд
|1:0
|Реал Солт-Лейк