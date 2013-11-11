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Реал Солт-Лейк - Портленд

11.11.2013, Понедельник, 06:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС, 1/2 финала , первый матч Реал Солт-Лейк - Портленд
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 06:30 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

31 августа, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

22 августа, четверг 07:00 Портленд 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 апреля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд

1 мая, воскресенье 00:00 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк
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