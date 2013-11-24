Канзаc Сити - Хьюстон

|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|9 ноября, суббота
|04:00
|Хьюстон
|0:0
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|9 ноября, суббота
|04:00
|Хьюстон
|0:0
|Канзаc Сити
|
|10 октября, четверг
|04:30
|Хьюстон
|0:0
|Канзаc Сити
|
|26 мая, воскресенье
|23:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|
|13 мая, понедельник
|04:00
|Хьюстон
|0:1
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|8 ноября, четверг
|06:00
|Канзаc Сити
|1:0
|Хьюстон
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|5 ноября, понедельник
|00:30
|Хьюстон
|2:0
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|15 сентября, суббота
|04:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|19 июля, четверг
|04:30
|Хьюстон
|2:1
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|8 июля, воскресенье
|04:00
|Канзаc Сити
|0:0
|Хьюстон
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Канзаc Сити
|0:2
|Хьюстон
|
|10 сентября, суббота
|00:00
|Канзаc Сити
|3:0
|Хьюстон
|
|17 июля, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|1:1
|Канзаc Сити
|
|23 сентября, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|4:3
|Хьюстон
|
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|3:0
|Канзаc Сити