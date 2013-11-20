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Бразилия - Чили

20.11.2013, Среда, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2013

25 апреля, четверг 05:00 Бразилия 2:2 Чили
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
28 июня, понедельник 22:30 Бразилия 3:0 Чили
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