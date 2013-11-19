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Англия - Германия

19.11.2013, Вторник, 23:59 мск Лондон, стадион Уэмбли Товарищеские матчи. Сборные Англия - Германия
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
27 июня, воскресенье 18:00 Германия 4:1 Англия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 22:45 Германия 1:2 Англия
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