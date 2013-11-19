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ЮАР - Испания

19.11.2013, Вторник, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Испания
Кубок Конфедераций 2009
Матч за 3-е место,
28 июня, воскресенье 17:00 Испания 3:2 ЮАР
Кубок Конфедераций 2009, группа A
3 тур
20 июня, суббота 22:30 Испания 2:0 ЮАР
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