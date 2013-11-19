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Норвегия - Шотландия

19.11.2013, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Шотландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 9
11 тур
12 августа, среда 21:00 Норвегия 4:0 Шотландия
3 тур
11 октября, суббота 18:00 Шотландия 0:0 Норвегия
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