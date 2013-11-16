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Уэльс - Финляндия

16.11.2013, Суббота, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Уэльс - Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
11 тур
10 октября, суббота 18:00 Финляндия 2:1 Уэльс
5 тур
28 марта, суббота 18:00 Уэльс 0:2 Финляндия
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