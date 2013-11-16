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Эквадор - Аргентина

16.11.2013, Суббота, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Эквадор - Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 01:00 Эквадор 1:1 Аргентина
5 тур
3 июня, воскресенье 02:30 Аргентина 4:0 Эквадор
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