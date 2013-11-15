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Турция - Северная Ирландия

15.11.2013, Пятница, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Турция - Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

26 мая, среда 21:30 Северная Ирландия 0:2 Турция
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