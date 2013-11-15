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Дания - Норвегия

15.11.2013, Пятница, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Дания - Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа H
10 тур
6 сентября, вторник 22:15 Дания 2:0 Норвегия
5 тур
26 марта, суббота 22:00 Норвегия 1:1 Дания
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