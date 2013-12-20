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Атлетик - Сельта

20.12.2013, Пятница, 00:30 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетик - Сельта
Первый матч: 0 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 23:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
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