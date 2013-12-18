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Альмерия - Лас-Пальмас

18.12.2013, Среда, 22:30 мск Альмерия, стадион Медитерранео Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Альмерия - Лас-Пальмас
Первый матч: 3 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 8 декабря, воскресенье 20:00 Лас-Пальмас 1:3 Альмерия
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