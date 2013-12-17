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Хетафе - Жирона

17.12.2013, Вторник, 23:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Хетафе - Жирона
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 21:00 Жирона 1:1 Хетафе
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