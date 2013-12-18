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Бетис - Лейда

18.12.2013, Среда, 22:30 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Бетис - Лейда
Первый матч: 2 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 6 декабря, пятница 15:00 Лейда 1:2 Бетис
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