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Валенсия - Химнастик

19.12.2013, Четверг, 22:30 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Валенсия - Химнастик
Первый матч: 0 - 0
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 8 декабря, воскресенье 20:00 Химнастик 0:0 Валенсия
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