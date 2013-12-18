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Барселона - Картахена

18.12.2013, Среда, 01:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Барселона - Картахена
Первый матч: 4 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 01:00 Картахена 1:4 Барселона
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