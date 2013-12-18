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Гранада - Алькоркон

18.12.2013, Среда, 01:00 мск Гранада, стадион Лос Карменес Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Гранада - Алькоркон
Первый матч: 2 - 0
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 8 декабря, воскресенье 15:00 Алькоркон 0:2 Гранада
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