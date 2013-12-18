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Атлетико - Сант Андреу

18.12.2013, Среда, 22:30 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетико - Сант Андреу
Первый матч: 4 - 0
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 19:00 Сант Андреу 0:4 Атлетико
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