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Ницца - Сошо

18.12.2013, Среда, 21:45 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Ницца - Сошо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
18 тур
14 декабря, суббота 23:00 Ницца 1:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Ницца 3:0 Сошо
14 тур
24 ноября, суббота 23:00 Сошо 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Сошо 2:0 Ницца
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Ницца 1:1 Сошо
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 22:50 Ницца 2:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:0 Сошо
6 тур
18 сентября, суббота 21:00 Сошо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 21:00 Ницца 0:0 Сошо
15 тур
28 ноября, суббота 21:00 Сошо 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 21:00 Сошо 1:0 Ницца
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Ницца 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Сошо 1:0 Ницца
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Ницца 0:0 Сошо
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