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Ренн - Бордо

18.12.2013, Среда, 23:55 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Ренн - Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Ренн 0:2 Бордо
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Бордо 2:0 Ренн
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Бордо
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 23:00 Ренн 4:2 Бордо
7 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
29 апреля, среда 22:00 Ренн 2:3 Бордо
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 19:10 Ренн 0:2 Бордо
14 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Бордо 3:0 Ренн
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