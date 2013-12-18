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Лион - Реймс

18.12.2013, Среда, 20:00 мск Лион, стадион Жерлан Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Лион - Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
3 тур
24 августа, суббота 22:00 Лион 0:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Реймс 1:0 Лион
13 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Лион 3:0 Реймс
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