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Нант - Осер

17.12.2013, Вторник, 23:55 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Нант - Осер
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Нант 2:1 Осер
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Осер 2:1 Нант
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