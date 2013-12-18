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Эвиан - Бастия

18.12.2013, Среда, 23:55 мск Анси, стадион Парк де Спортс Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Эвиан - Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
15 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Бастия 2:0 Эвиан
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Бастия 0:0 Эвиан
5 тур
15 сентября, суббота 22:00 Эвиан 3:0 Бастия
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