ПСЖ - Сент-Этьен

|11 тур
|27 октября, воскресенье
|23:59
|Сент-Этьен
|2:2
|ПСЖ
|11 тур
|27 октября, воскресенье
|23:59
|Сент-Этьен
|2:2
|ПСЖ
|29 тур
|17 марта, воскресенье
|23:59
|Сент-Этьен
|2:2
|ПСЖ
|11 тур
|3 ноября, суббота
|20:00
|ПСЖ
|1:2
|Сент-Этьен
|1/4 финала
|27 ноября, вторник
|23:55
|Сент-Этьен
|0:0
(5:3)п
|ПСЖ
|35 тур
|2 мая, среда
|23:00
|ПСЖ
|2:0
|Сент-Этьен
|19 тур
|21 декабря, среда
|23:59
|Сент-Этьен
|0:1
|ПСЖ
|38 тур
|29 мая, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|1:1
|ПСЖ
|1 тур
|7 августа, суббота
|23:00
|ПСЖ
|3:1
|Сент-Этьен
|33 тур
|18 апреля, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|0:0
|ПСЖ
|17 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|ПСЖ
|3:0
|Сент-Этьен
|24 тур
|14 февраля, суббота
|23:00
|ПСЖ
|2:1
|Сент-Этьен
|6 тур
|21 сентября, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|1:0
|ПСЖ
|37 тур
|10 мая, суббота
|22:45
|ПСЖ
|1:1
|Сент-Этьен
|19 тур
|23 декабря, воскресенье
|22:55
|Сент-Этьен
|0:1
|ПСЖ