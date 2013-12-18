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ПСЖ - Сент-Этьен

18.12.2013, Среда, 23:55 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала ПСЖ - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2013/2014)
11 тур
27 октября, воскресенье 23:59 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 23:59 Сент-Этьен 2:2 ПСЖ
11 тур
3 ноября, суббота 20:00 ПСЖ 1:2 Сент-Этьен
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
27 ноября, вторник 23:55 Сент-Этьен 0:0
(5:3)п		 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен
19 тур
21 декабря, среда 23:59 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ
1 тур
7 августа, суббота 23:00 ПСЖ 3:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:0 ПСЖ
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 23:00 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен
6 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен
19 тур
23 декабря, воскресенье 22:55 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ
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