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Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Краснодар - Рязань

16.11.2013, Суббота, 14:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Россия 2" 14:25 (прямая) Россия. Кубок, 1/8 финала Краснодар - Звезда Рз
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