Введите ваш ник на сайте

Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

08.11.2013, Пятница, 06:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС, 1/4 финала , ответный матч Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Первый матч: 0 - 1
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк

9 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

28 апреля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
11 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

2 октября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

27 марта, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

10 июня, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
...
  • Читайте нас: 