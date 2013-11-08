Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|4 ноября, понедельник
|06:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|4 ноября, понедельник
|06:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|18 августа, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:2
|Реал Солт-Лейк
|
|9 июня, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|28 апреля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|7 октября, воскресенье
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|21 июня, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1
|Реал Солт-Лейк
|
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|27 марта, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|4:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|10 июня, четверг
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|18 апреля, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк