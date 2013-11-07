Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон

|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|4 ноября, понедельник
|00:30
|Хьюстон
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|4 ноября, понедельник
|00:30
|Хьюстон
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|20 октября, воскресенье
|23:59
|Хьюстон
|0:3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|9 сентября, понедельник
|01:00
|Хьюстон
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|30 июня, воскресенье
|22:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|11 августа, суббота
|04:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|4 августа, суббота
|04:00
|Хьюстон
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Регулярный чемпионат,
|10 мая, четверг
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Хьюстон
|
|22 мая, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|3 апреля, воскресенье
|03:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Хьюстон
|
|1 августа, воскресенье
|04:30
|Хьюстон
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|3 июня, четверг
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Хьюстон