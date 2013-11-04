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Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз

04.11.2013, Понедельник, 00:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС, 1/4 финала , первый матч Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 23:59 Хьюстон 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз

9 сентября, понедельник 01:00 Хьюстон 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

30 июня, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
11 августа, суббота 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
4 августа, суббота 04:00 Хьюстон 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2011

22 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

1 августа, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 июня, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Хьюстон
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