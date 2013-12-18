Тоттенхэм - Вест Хэм

|7 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|0:3
|Вест Хэм
|27 тур
|25 февраля, понедельник
|23:59
|Вест Хэм
|2:3
|Тоттенхэм
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Вест Хэм
|30 тур
|19 марта, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|0:0
|Вест Хэм
|6 тур
|25 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:0
|Тоттенхэм
|20 тур
|28 декабря, понедельник
|15:45
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|3 тур
|23 августа, воскресенье
|16:30
|Вест Хэм
|1:2
|Тоттенхэм
|32 тур
|11 апреля, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Вест Хэм
|16 тур
|8 декабря, понедельник
|23:00
|Вест Хэм
|0:2
|Тоттенхэм