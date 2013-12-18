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Тоттенхэм - Вест Хэм

18.12.2013, Среда, 23:45 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Тоттенхэм - Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
25 февраля, понедельник 23:59 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 15:45 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
3 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2009

29 июля, среда 14:00 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:0 Вест Хэм
14 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
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