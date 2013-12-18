Сток Сити - Манчестер Юнайтед

|9 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Сток Сити
|9 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Сток Сити
|33 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:05
|Сток Сити
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|8 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|4:2
|Сток Сити
|23 тур
|31 января, вторник
|23:59
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Сток Сити
|6 тур
|24 сентября, суббота
|20:30
|Сток Сити
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|22 тур
|4 января, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Сток Сити
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|16:30
|Сток Сити
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|9 мая, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Сток Сити
|7 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|19 тур
|26 декабря, пятница
|15:45
|Сток Сити
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|13 тур
|15 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|5:0
|Сток Сити