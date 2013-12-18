Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Сток Сити - Манчестер Юнайтед

18.12.2013, Среда, 23:45 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
14 апреля, воскресенье 17:05 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 4:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 января, вторник 23:59 Манчестер Юнайтед 2:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 20:30 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
4 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити
9 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Сток Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Сток Сити
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 15:45 Сток Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
13 тур
15 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 5:0 Сток Сити
...
  • Читайте нас: 