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Хьюстон - Монреаль Импакт

01.11.2013, Пятница, 04:00 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС, 1 раунд Хьюстон - Монреаль Импакт
США. МЛС 2013

5 октября, суббота 04:30 Хьюстон 1:0 Монреаль Импакт

25 августа, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 5:0 Хьюстон

20 июня, четверг 04:00 Монреаль Импакт 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:1 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 04:30 Хьюстон 3:0 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 03:30 Монреаль Импакт 4:2 Хьюстон
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