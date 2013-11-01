Хьюстон - Монреаль Импакт

|
|5 октября, суббота
|04:30
|Хьюстон
|1:0
|Монреаль Импакт
|
|25 августа, воскресенье
|03:00
|Монреаль Импакт
|5:0
|Хьюстон
|
|20 июня, четверг
|04:00
|Монреаль Импакт
|2:0
|Хьюстон
|
|5 октября, суббота
|04:30
|Хьюстон
|1:0
|Монреаль Импакт
|
|25 августа, воскресенье
|03:00
|Монреаль Импакт
|5:0
|Хьюстон
|
|20 июня, четверг
|04:00
|Монреаль Импакт
|2:0
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|7 октября, воскресенье
|04:30
|Хьюстон
|1:1
|Монреаль Импакт
|Регулярный чемпионат,
|22 июля, воскресенье
|04:30
|Хьюстон
|3:0
|Монреаль Импакт
|Регулярный чемпионат,
|24 июня, воскресенье
|03:30
|Монреаль Импакт
|4:2
|Хьюстон