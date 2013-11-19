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Россия - Южная Корея

19.11.2013, Вторник, 18:00 мск Дубай, стадион Забил Стэдиум Трансляция: "Россия" 17:50 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Южная Корея
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