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Судьи
Главный судья:
Мохаммед Абдулкарим

Россия - Сербия

15.11.2013, Пятница, 20:30 мск Дубай, стадион Забил Стэдиум Трансляция: "Россия" 20:20 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Сербия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

10 августа, среда 19:00 Россия 1:0 Сербия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
28 мая, среда 21:00 Россия 2:1 Сербия
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